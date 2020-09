Patty Brard en dochter Priscilla na 11 jaar weer herenigd

Patty Brard (65) en haar dochter Priscilla (37) hadden jarenlang geen contact meer met elkaar. Tot nu. Na 11 jaar hebben ze elkaar eindelijk weer gezien, gesproken én geknuffeld.

Het verbroken contact had volgens Priscilla voor een groot deel met alle media-aandacht te maken. Vooral Patty’s deelname aan realitysoap Patty’s Posse zou de reden zijn geweest voor de breuk.

Advertentie

Urenlang gesproken

Patty had de hoop bijna opgegeven, de band met haar dochter leek onherstelbaar te zijn beschadigd. Maar na 11 jaar vielen Patty en Priscilla elkaar weer in de armen. “We hebben elkaar teruggezien, vastgehouden en urenlang gesproken”, vertelt Patty in een interview aan Privé.

Nerveus

Patty was de dagen voor de ontmoeting enorm nerveus. Patty: “Ik was steeds bang dat er wat tussen zou komen en de afspraak niet door zou gaan. Priscilla vertelde dat ze pas een uur van tevoren gespannen was, vooral over hoe het gesprek zou verlopen. Ze had een lange brief geschreven met daarin alles wat ze me wilde vertellen.”

Trouwplannen

Patty kan haar geluk niet op, zo lang heeft ze naar dit moment toegeleefd. Ze verklapt ook dat Priscilla groot nieuws had: “Ze is deze zomer verloofd en heeft trouwplannen.” Toen Patty trouwde was haar dochter er niet bij. Dat hoopt ze niet nog een keer mee te maken. “Gelukkig gebeurt dit allemaal wel op tijd, zodat ik dat niet hoef te missen. Ik verheug me erop met mijn dochter haar trouwjurk uit te kiezen.”

Patty Brard in Libelle

Onlangs vertelde Patty nog in een interview met Libelle dat ze hoopte dat Priscilla er op een dag achter zou komen dat je een moeder-dochterband niet zomaar doorknipt. Ze heeft dan ook lang gewacht op deze bijzondere hereniging.

Patty en Priscilla in 2005, tijdens de première van ‘Jackass: The Movie’ in Amsterdam.

Hoera, Libelle is genomineerd voor Website van het Jaar 2020. Help jij ons naar de overwinning? Stemmen kan hier.

Bron: Privé. Beeld: Brunopress