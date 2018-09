Patty Brard wordt met deze foto aangezien voor Katja Schuurman

Dat Patty Brard het afgelopen halfjaar flink wat kilo’s is kwijtgeraakt, heeft haar duidelijk goed gedaan. De televisiepersoonlijkheid straalt van oor tot oor.

En al helemaal nu ze door sommige mensen wordt aangezien voor de 19 jaar jongere Katja Schuurman.

Zusje van?

“Dacht ff dat het Katja Schuurman was die je had gepost” en “Zusje van Katja Schuurman?” schrijven haar volgers bij de foto.

Maagverkleining

“Toen ik op een dag op de weegschaal ging staan, woog ik 97.9 kilo”, vertelde Patty eerder dit jaar. “Ik schrok me dood en dacht: nu is het klaar.” De voormalig zangeres van Luv’ ging onder het mes voor een zogenoemde gastric bypass en liet eerder deze maand weten dat ze nu zo’n 69,8 kilo weegt. “Dat is dus min 27,9 kilo! Ik ben een blij, gelukkig en gezond mens!”, schreef ze toen op Instagram.

En? Vind jij dat Patty op Katja lijkt – of anders gezegd: Katja op Patty?

