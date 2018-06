Patty Brard is beste vrienden met deze 35 jaar jongere 'GTST'-acteur

Patty Brard deelt de ene na de andere foto van haar afvalavontuur op Instagram. Nu laat ze zien dat ze ook nog volop geniet van het leven onder de brandende zon op Ibiza.

Op een zonnig kiekje proost ze op het goede leven op Ibiza, omringd door gezellig gezelschap – waaronder GTST-acteur Guido Spek (28), die qua leeftijd meer op een lijn ligt met Patty’s dochter.

Lekkerbekken

Tussen Guido, die in de soap Sjoerd speelt, en Patty is het al vijf jaar lang dikke mik, laat de acteur weten aan Story. Ze hebben een speciale relatie zegt ‘ie, nadat Patty hem op kwam halen voor het RTL 4-programma Ik kom bij je eten. “Ondanks het leeftijdsverschil klikte het direct.” Hun raakvlakken? Ze houden allebei van koken en eten. “We kunnen er uren over praten en we wisselen altijd recepten uit.”

Water

Zelf verwijst Patty naar een ander detail op het warme kiekje: “Kijk even naar mijn glas!” Waar de rest een glas champagne heft, lijkt Pat het bij een glas water met een komkommerschijfje te houden. Na een maagverkleining, wordt alcohol drinken afgeraden en daar houdt ze zich dan ook trouw aan. Ook zonder alcohol kun je genieten!

Bron: Instagram. Beeld: ANP

