Patty Brard deelt haar huis met GTST-acteur: 'Hij is als een verloren zoon'

Patty Brard heeft al een lange tijd geen contact meer met haar dochter, maar toch staan niet alle kamers in haar huis op Ibiza leeg. Ze heeft namelijk iemand gevonden die ze zelf haar ‘verloren zoon’ noemt.

In een interview in Party vertelt Patty dat ze een speciaal plekje in haar hart heeft voor GTST-acteur Guido Spek. De twee zijn goede vrienden, zelfs zo goed dat Patty hem ‘een soort kind van me’ noemt.

Ibiza

De twee brengen regelmatig tijd samen door, want de acteur huurt een kamer in de villa van Patty en haar liefde Antoine op Ibiza. “Bij mij beneden heeft hij zijn muziekstudiootje en een drumstel staan, dat kan natuurlijk niet bij hem op zijn flat”, zegt ze daarover in het interview. Guido lijkt daar regelmatig te vertoeven, want Guido zelf zegt in het interview: “Ik heb weleens heel hard gezongen toen zij er niet was, toen zeiden de buren: ‘Heel mooi was dat, maar de vorige keer was Freddy Mercury er, en dat was niet zo mooi.'” Een bijzondere vriendschap waar de twee veel waarde aan lijken te hechten:

Bron: RTLBoulevard.nl. Beeld: ANP.