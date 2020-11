De mooiste tijd van het jaar: Patty Brard is nú al klaar voor kerst

Het is nog niet eens december, maar dat mag de pret niet drukken voor Patty Brard. Ze is al helemaal in de kerstsferen, en dat mag iedereen weten. Op Instagram deelt ze dan ook een knus kiekje, waar de kerstsfeer vanaf spat.

Ach ja, het duurt ook nog maar 27 dagen tot het zover is!

Nu al kerst

Kerst kan voor velen niet snel genoeg komen. Ondanks dat Sinterklaas nog niet eens geweest is én de decembermaand nog niet is aangebroken, prijkt in vele huiskamers al een grote kerstboom. Om de donkere dagen en het vele binnenzitten wat gezelliger te maken en het nare coronavirus even te vergeten, lijkt de kerstsfeer bij iedereen al sneller dan ooit aan te zijn gebroken.