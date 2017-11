Patty Brard is nú al klaar voor de kerstdagen

Patty Brard is er lekker vroeg bij dit jaar: het is duidelijk dat ze al zin heeft in december.

Op Instagram laat ze een foto zien van een kerstboom die nú al in haar huis staat. Bij haar foto schrijft ze: “Je kan er niet vroeg genoeg bij zijn! De boom staat!” En dát op 5 november.

Andere fase

Wel laat ze weten dat ze ‘nog ballen nodig heeft’. Patty woont op Ibiza samen met haar liefde architect Antoine van de Vijver. Ze stopte in mei met haar televisiewerk in Nederland, maar dat ging niet zonder verdriet.

Weg

De 62-jarige Shownieuws-presentatrice laat weten dat ze eigenlijk nog wel een aantal jaar door had willen werken, maar dat de programmamaker haar niet ‘fris en fruitig’ genoeg vond. “Ik voelde me ontzettend vernederd.” De Luv-ster besloot toen de eer aan zichzelf te houden en naar Spanje te verkassen.

Iedere dag (gratis!) de best gelezen berichten van Libelle in je mailbox? Meld je aan voor de nieuwsbrief!

Bron & Beeld: Instagram