Wát een benen: Patty Brard straalt kilo's lichter in een kort rokje

Eerder dit jaar onderging presentatrice Patty Brard een maagverkleining. Ondertussen is ze tig kilo’s afgevallen en straalt ze als nooit tevoren.

En dit keer straalt ze nog eens een beetje extra in een kort rokje. Mooie benen had de presentatrice altijd al en bovendien is ze altijd al een heerlijk mens én beeldschoon geweest, maar het is geweldig om te zien hoe lekker Patty in haar vel zit.

Een bericht gedeeld door Patty Brard (@pattybrard) op 9 Jun 2018 om 7:50 (PDT)

Hoeveel Patty ondertussen is afgevallen, is niet bekend. Maar de laatste keer dat ze hier iets over zei, was ze al twintig kilo verloren. Een onwijs knappe prestatie!

Onze Anne koos ook voor een gastric bypass en laat zien hoe haar leven nu veranderd is. Ze gaat voor het eerst een weekendje weg:

Beeld: Instagram.