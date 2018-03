Patty Brard (62) heeft twee weken geleden en gastric bypass ondergaan. De presentatrice kon haar ogen niet geloven toen ze op de weegschaal ging staan en zag dat ze 97,9 kilo woog. “Ik schrok me dood en dacht: nu is het klaar.”

Patty lijnde en sportte zich een ongeluk, maar werd naar eigen zeggen ‘alleen maar dikker’. Omdat haar BMI te laag was om in Nederland een maagverkleining te ondergaan, zocht ze hulp bij een arts in Marbella. Uiteindelijk ging ze in België onder het mes.

Vloggen

De presentatrice gaat op LINDA.tv vloggen over haar afvalrace: vanaf de dag van de operatie tot haar herstel. Inmiddels is Patty al tien kilo kwijt, laat ze weten aan Linda Nieuws. “Toen ik net tijdens het vloggen in mijn telefoon keek, dacht ik: ‘Dit ben ik helemaal niet’. Ik herkende mezelf niet meer. Ik voel me al zó anders.” Patty hoopt een derde van haar lichaamsgewicht te verliezen, wat in haar geval neerkomt op ruim 26 kilo.

De vlogs van Patty zijn vanaf 22 maart te bekijken op LINDA.tv.

Bron: Linda Nieuws. Beeld: ANP