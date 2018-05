Patty Brard vertelt openhartig over moeilijke relatie met haar moeder

Dat Patty Brard een moeilijke relatie heeft met haar dochter is bekend, maar in een nieuw televisieprogramma vertelt Patty ook openhartig over de relatie met haar eigen moeder, die ook niet is zoals ze graag zou willen.

In het programma ‘BN’ers in Therapie’ vertelt Patty dat ze al meer dan zes jaar geen contact meer heeft met haar moeder. Haar moeder woont in een verzorgingshuis, maar zij en haar broer mogen haar niet opzoeken. Dat zou volgens Patty komen door haar zusje.

Wanhopig

Doordat ze geen contact meer had met haar ouders wist Patty ook niet dat haar vader was overleden. Daar kwam ze pas een paar dagen later achter. Wat er precies gebeurd is, vertelt Patty niet, haar man Antione zegt daarover: “Patty probeert wanhopig contact te krijgen met haar moeder. Dat is twee jaar geleden gelukt. Toen is haar moeder bij ons langsgekomen. Maar Patty is daarvoor meteen weer afgestraft door haar boze zus.” Tot nu toe lijkt er nog geen verbetering te zitten in de situatie. Dat doet Patty veel verdriet: “Ik lig echt wakker van deze verdrietige situatie. Dit had mijn vader nooit zo gewild”, sluit ze af.

Bron: RTLBoulevard.nl. Beeld: ANP.