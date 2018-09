Waarom Patty niet meer bij Pauw wil zitten

Presentatrice Patty Brard (63) weet het zeker: ze schuift nooit meer aan bij bij Jeroen Pauw. “Ik heb de naam rellerig te zijn, maar hij zit bij de publieke omroep en ondertussen is hij zelf net zo erg.”

De voormalig LUV’ zangeres was in mei dit jaar te gast in het programma en daar werd een foto getoond van Patty met haar dochter Priscilla. “Ik bedoel, hoezo moet jij een foto van mij en mijn dochter laten zien en dan vragen: wie is dat? Je wéét hoe het zit, heb je nou geen ene empathie in je donder?”, vertelt Patty in een interview met Volkskrant Magazine. Vervolgens vroeg Pauw hoe lang ze haar dochter al niet gezien had. “Alsof ik bij de inquisitie zat. Ik nog nog netjes antwoorden: acht jaar. Waarop hij zegt: ‘Dan heb je zeker niet zo’n haast om het goed te maken’.”

Patty’s dochter verbrak het contact met haar moeder in 2011. Sindsdien heeft Patty meerdere pogingen gedaan om de band te herstellen, maar tot op heden is dat nog niet gelukt.

Bron: Volkskrant Magazine. Beeld: ANP.