Patty Brard vertelt wat de echte reden is waarom ze voor een maagverkleining koos

Vandaag maakte Patty Brard bekend dat ze een maagverkleining heeft gehad. Daardoor is de presentatrice al flink wat afgevallen, maar dat was voor haar niet de enige reden om hiervoor te kiezen.

Patty vertelde dat ze begin dit jaar erg schrok van het getal op de weegschaal en op dat moment besloot om voor een gastric bypass te gaan. Door deze maagverkleining val je veel af. Een goede reden voor Patty om deze keuze te maken, maar er blijkt ook nog een andere reden te zijn.

Medische problemen

Tegen het AD vertelt Patty dat er door de gastric bypass ook een paar “irritante” medische problemen verholpen zijn. “Een paar maanden geleden werd bij mij, door een arts in Spanje, een maaghernia vastgesteld. In mijn geval is de overgang van de maag naar de slokdarm te groot, waardoor ik al tijden last heb van opborrelend maagzuur. Heel irritant en pijnlijk. In het verleden heb ik ook al eens slokdarmbloedingen gehad. Door de maagverkleining zijn ook die fysieke problemen verholpen.” Zelf zegt ze dus dat het “meerdere vliegen in één klap” zijn. “Die hernia is verholpen, ik word lichter, mijn soms te hoge bloeddruk zal dalen en de kans dat ik door overgewicht diabetes zal krijgen, is verkleind.”



Bron: AD.nl. Beeld: ANP.