Patty Brard springt in de bres voor ruziënde schoonmoeders en -dochters

Als er iemand is die weet hoe vreselijk rot het is om een verstoorde familieband te hebben, is het Patty Brard wel. Voor TLC probeert de presentatrice moeizame relaties tussen schoonmoeders, -dochters en -zoons op te lappen.

In Expeditie Schoonmoeder trekken de kemphanen naar een onbewoond eiland om daar de boel uit te praten. Slim, want op zo’n eiland kun je natuurlijk niet kwaad wegbenen om nooit meer terug te keren. Volgens Patty past de rol van bemiddelaar haar als gegoten. “Het is natuurlijk met mijn kennis, ervaringen, levenservaring en op mijn leeftijd makkelijker om van bovenaf te kijken wat een situatie allemaal behelst”, zegt ze tegen ANP.

Gewone mensen en dagelijkse dingen

Patty’s boodschap: ruzie is niet nodig. “Je moet een manier vinden om met elkaar om te gaan in plaats van ruzie te maken.” Op het eiland vlogen de heftige verhalen haar om de oren, maar toch leeft de presentatrice op door anderen te helpen. “Ik ben erg dol op programma’s over gewone mensen en de dagelijkse dingen in het leven. De bonjes met de buren, de ‘jeetje wat heb jij nou aan’, en hoe komt nou die ruzie met je schoonmoeder?”

De eerste aflevering van Expeditie Schoonmoeder is donderdag om 20.30 uur te zien bij TLC.

