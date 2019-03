Patty Brard deelt tropisch kiekje - fans zijn lyrisch over haar figuur én haar jurkje

Patty Brard is in Thailand voor de opnames van een nieuw televisieprogramma. Op Instagram deelde de presentatrice een zonnig kiekje met haar volgers.

Patty zit goed in haar vel en dat is te zien. Met een gebruinde huid en in een fleurig zomerjurkje poseert de presentatrice op een strand in Thailand. De foto valt goed in de smaak, er worden reacties als ”Wauw, wat ben je mooi”, ”Je ziet er gelukkig uit” en ”Mooie benen!” onder de Instagramfoto geplaatst. Ook van het jurkje zijn veel volgers fan. Patty zit nu in Thailand voor de opnames van Expeditie schoonmoeder. Hierin gaan 4 vrouwen met hun schoonzonen of -dochters op reis en moeten ze zien te overleven met alleen basisvoorzieningen.

Hotter than my daughter

Ook willen veel fans Patty complimenteren met haar nieuwe programma Hotter than my daughter: ”Complimenten voor je nieuwe programma HTMD” en ”Patty, wat deed je het goed bij HTMD!” Dit is het eerste seizoen dat Patty dit programma presenteert. Hiermee heeft ze het stokje overgenomen van Gordon.

Afgevallen

Een jaar geleden werd Patty’s maag verkleind door middel van een gastric bypass. Sindsdien is de presentatrice al behoorlijk wat kilo’s kwijt.

Bron: Instagram. Beeld: ANP