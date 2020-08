Patty Brard geeft update vanaf code oranje-Ibiza: “Iedereen is in paniek”

Ook voor Ibiza geldt sinds vannacht code oranje. Patty Brard woont er, vliegt bijna naar Nederland en geeft een update.

“Iedereen is in paniek”, begint ze cynisch.

Code oranje voor Ibiza

De paniek ging over het verscherpte reisadvies van het ministerie van Buitenlandse Zaken, onder meer voor Ibiza. Daar is nu code oranje voor afgekondigd, wat betekent dat je wordt afgeraden om daar naartoe te gaan. Patty, die een huis op Ibiza heeft, vliegt (en vlucht?) zondag samen met haar man Antoine terug naar Nederland.

Coronatest

Dit zou eigenlijk betekenen dat Patty bij aankomst in Nederland twee weken lang in quarantaine moet. Maar op Instagram laat ze weten én zien dat ze een coronatest heeft laten doen. Niet die met een wattenstaafje in je neus en keel, maar via een bloedtest genaamd ELISA, zo laat Patty’s dokter in haar Insta Stories weten. “Dit is de meest betrouwbare antistoffen-test. Het test zowel of je corona gehad hebt en of je het nu hebt.”

ELISA-meetmethode

De uitslag krijgen ze maandagmiddag, als ze weer op Nederlandse bodem zijn, te horen. “We hebben ons aan de regels gehouden, mondkapjes gedragen en hebben beiden geen last van de verschijnselen”, verzekert Patty over hun afgelopen tijd op Ibiza.

Corona op Ibiza

De afgelopen dagen is het aantal besmettingen met het coronavirus op Ibiza gestegen. Daarom heeft het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken code oranje voor het Spaanse eiland afgekondigd. Je kunt er nog naar reizen, maar liefst alleen als het écht noodzakelijk is. Voor werk, bijvoorbeeld.

Op Ibiza is het verplicht om een mondkapje te dragen in winkels, supermarkten, het openbaar vervoer en op openbare plekken. De afgelopen dagen kwamen er veel toeristen naar het eiland, zo schrijft local Juliette Somers op haar blog. Ze noemt het dan ook “niet zo gek” dat het aantal besmettingen op het eiland aan het toenemen is, volgens haar laatste informatie tussen de veertien en 36 per dag. “De sfeer op het eiland is verder heel aangenaam”, zegt ze. Maar: “Het vertrouwen in de situatie op het eiland daalt met een negatief reisadvies direct, dus het zal de komende weken weer eens een stuk rustiger gaan worden.”

