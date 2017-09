Het is bekend dat Patty Brard en haar dochter Priscilla (34) al jaren geen contact meer hebben. Eerder zei Patty daar vrijwel niets over. Nu doet ze toch een boekje open over dat grote gemis.

Eén van Patty’s grootste angsten is dat ze haar eventuele kleinkinderen nooit zal leren kennen, vertelt ze in LINDA.

Bron: Show. Beeld: ANP