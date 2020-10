Patty Brard deelt verdrietig nieuws: "Met pijn in ons hart..."

Bij flinke rugpijn, veel stress of een reeks slapeloze nachten is een pilletje zo voorgeschreven. Maar wat weten we eigenlijk over de bijwerkingen en beseffen we wel hoe verslavend pijnstillers en slaapmiddelen kunnen zijn?

In Nederland slikken 1 miljoen mensen zware pijnstillers, zogeheten opioïden. Oxycodon is veruit het populairst. Het toenemende gebruik van zware pijnstillers wordt ook wel een ‘stille epidemie’ genoemd: 1 miljoen is namelijk heel veel, zeker als je bedenkt dat het in 2010 ging om ‘nog maar’ 650 duizend mensen. Toch is de situatie in ons land ni