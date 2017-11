Waarom iedereen moet lachen om de nieuwste foto van Patty Brard en haar man

Op Ibiza is het al feest! Althans, dat denk je wanneer je ziet wat Patty Brard vandaag online zette op haar social media.

Kerst kan wat Patty betreft niet vroeg genoeg beginnen. Daarom besloot ze samen met haar man Antoine dat vandaag een goede dag was om de kerstboom alvast op te tuigen. Op de foto zie je dat Antoine in pyjama klaarstaat om de eerste bal op te hangen. Nee, de twee zijn echt niet zulke kerstgekken als ze nu lijken, in de reacties verklapt Patty dat de verhuiswagen met de kerstspullen aangekomen is en ze daarom al heel even in de kerststemming was.

Bron: Instagram. Beeld: ANP.