Patty Brard deelt eerlijke foto nu ze al 10 kilo is afgevallen

Patty Brard heeft twee weken geleden een gastric bypass ondergaan. Ze herkent zichzelf nu al niet meer terug.

“Ik voel me nu al zó anders”, aldus Patty.

Dat gaat snel

De presentatrice is al 10 kilo lichter, sinds haar ingreep. Ze voelt zich een ander mens. De laatste weken kon ze alleen maar vloeibaar voedsel eten, maar inmiddels kan ze weer gewoon eten. Ze heeft ook al maanden geen alcohol gedronken. “En ik ben nog best in een goede bui ook”, zegt ze tegen LINDAnieuws. En er gaan waarschijnlijk nog een stuk meer kilo’s af. “Ze zeggen dat je één derde van je lichaamsgewicht verliest.”

Ze deelt een blije foto, waarop ze een aantal kilo lichter te zien is met haar man Antoine. Samen wonen ze op Ibiza.

Alles lezen over lekker en verantwoord afvallen? Kijk ook eens op onze Facebookpagina Libelle Lijnt Lekker!

Bron: LINDAnieuws. Beeld: Instagram