Toen Patty Brard dít gewicht aantikte, wist ze dat ze moest afvallen

Patty Brard (62) is tijdens haar strijd tegen de kilo’s altijd openhartig geweest over haar lichamelijke toestand. Zo weten we dat ze een gastric bypass heeft ondergaan en ondertussen al 26 kilo is kwijtgeraakt.

Ook vertelt ze eerlijk in maandblad Beau Monde wat het gewicht was waarop ze wist dat ze moest afvallen. En dat gebeurde na de feestdagen op Ibiza: “Ik woog op dat moment 97,9 kilo en ik wist niet meer wat ik aan moest. Toen dacht ik: ‘als ik de honderd aantik, dan pak ik een touw. Dan is het klaar. Dan hoeft het niet meer’. Bij wijze van spreken dan, hè.”

Meer tv-aanvragen dan ooit

De presentatrice had al veel geprobeerd om van haar overgewicht af te komen, maar nooit met het gewenste succes. Dankzij een gastric bypass lukte het dit keer wel. Ze besloot haar tv-carrière tijdelijk stop te zetten en het wat rustiger aan te doen op het feesteiland Ibiza. En juist toen ze zoveel gewicht was verloren, kreeg ze meer aanvragen dan ooit. “Eigenlijk is het schandalig dat de klussen afhangen van je uiterlijk, maar ik zie zelf ook het verschil”, geeft Patty toe.

Antoine vindt Patty mooi

Niet alleen Patty’s zelfvertrouwen ging met sprongen vooruit, ook haar liefdesleven kreeg een fijne impuls: “Gisteren gebeurde er trouwens wel iets bijzonders. Antoine bracht me naar het vliegveld en zei bij het afscheid dat ik er zo mooi uitzag. Dat had hij al jaren niet zo spontaan tegen me gezegd.”

Iedere dag (gratis!) de best gelezen berichten van Libelle in je mailbox? Meld je aan voor de Daily Update!

Bron: rtlboulevard.nl. Beeld: ANP

Ook Libelle’s vlogger Anne onderging een gastric bypass: zó anders ziet een weekend weg eruit sinds haar operatie.