Paul de Leeuw noemt 1e aflevering van 'Pauls nummer 1 show' mislukt

Afgelopen zaterdag was de eerste uitzending van Pauls nummer 1 show. Presentator Paul de Leeuw laat nu weten niet blij te zijn met de aflevering.

In De wereld draait door vertelt Paul dat hij gelijk na de opnames van de aflevering al ontevreden was. Hij vond dat het beter kon en moest. “Maar dat is wat mij betreft logisch. Ook al hadden we er 1,5 jaar aan gewerkt: de eerste pannenkoek mislukt altijd een beetje.”

Advertentie

Wisseltruc

Paul noemt de aflevering niet alleen een mislukte pannenkoek, hij wilde het zelfs niet als eerste uitzenden: “We hebben het er nog over gehad om aflevering 1 en 2 om te draaien qua uitzenddag, maar daar hebben we niet voor gekozen. De kijkers zullen nu namelijk zien dat we het een en ander gefinetuned hebben en dat er groei in zit.”

Poging 2

De eerste aflevering werd niet slecht bekeken. De uitzending trok 805.000 kijkers. Aflevering 2 wordt volgens de presentator beter. Deze is zaterdag om 20:00 uur te zien bij RTL 4.

De mooiste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.

Bron: Nu.nl. Beeld: ANP