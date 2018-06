Paul de Leeuw maakt de verrassende overstap naar dít programma

Paul de Leeuw heeft vandaag bekendgemaakt dat hij na 28 jaar vertrekt bij BNNVARA. De presentator zoekt een nieuw soort energie en denkt dat bij een verrassend nieuw programma te vinden.

In juli zal Paul nog het nieuwe seizoen van ‘Ranking the Stars’ presenteren, maar daarna vindt hij het tijd voor iets nieuws. En die nieuwe klus heeft hij ook al gevonden. Paul wordt namelijk jurylid in het nieuwe seizoen van Holland’s Got Talent.

Spannende partijen

In een reactie laat Paul weten: “Ik ben BNNVARA dankbaar voor alles wat ik heb kunnen maken. Succesvol en minder succesvol. Mijn kwaliteiten zijn improvisatie en het vermogen mensen blij te maken of te ontroeren. Ik heb nu gesprekken met een aantal partijen die spannend zijn en me weer een nieuw soort van energie geven. Eén ding weet ik zeker, ik kan de mensen geruststellen: het wordt geen reisprogramma.” Een van die spannende partijen blijkt dus de talentenjacht te zijn. Hij zal de plaats van Gordon innemen in de jury. Ook Humberto Tan maakt dit jaar de overstap naar dit programma.

Reactie

BNNVARA heeft ook gereageerd op het vertrek van de presentator: “We vinden het heel jammer dat hij vertrekt, maar begrijpen dat hij op dit punt in zijn carrière een nieuwe stap wil maken en gunnen hem die van harte.”

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Bron: AD.nl. Beeld: ANP.