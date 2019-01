Paul de Leeuw (56) ligt in het ziekenhuis. Gelukkig valt de oorzaak mee: hij moet geopereerd worden aan zijn knie.

Dit maakt de presentator bekend op Facebook, met foto’s van zichzelf in het ziekenhuis.

Overgewicht

“Het was een klusje, sprak de orthopeed, maar het is geklaard”, schrijft Paul bij een kiekje waarop hij in een ziekenhuisbed ligt na de kijkoperatie. Hij kampt al langer met klachten aan zijn knie door overgewicht. In 2013 ging hij daar ook al voor onder het mes. Daarna is hij regelmatig afgevallen, maar zijn knie werd er dus blijkbaar niet beter door. Hopelijk helpt deze operatie de presentator echt van zijn pijn af. Beterschap, Paul!

Bron: ANP, Facebook. Beeld: ANP