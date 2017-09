Paul de Leeuw heeft heel goed nieuws

Zanger en presentator Paul de Leeuw liet in mei weten dat hij een milde vorm van blaaskanker had.

Inmiddels is Paul weer schoon verklaard en dat is ontzettend fijn nieuws voor de presentator. “Ik ben nu schoon en sta onder controle bij de beste artsen van Amsterdam. Zij hebben mij heel erg gerustgesteld”, aldus Paul, op de première van Was getekend, Annie M.G. Schimdt.

Humor

“Ik ben door een hel gegaan”, vertelde hij eerder. Na alle behandelingen die hij voor de aandoening heeft gekregen is hij er nu weer bovenop. Hij was open over alles wat hij heeft meegemaakt en vertelde in zijn programma Lekker Laat eerlijk over hoe moeilijk hij die tijd vond.

Maar Paul zou Paul niet zijn als hij niet een lollige twist aan de lastige situatie zou geven. Zo vertelt hij over zijn arts: “Dit is de eerste vrouw in jaren die aan mijn piemel heeft gezeten.”

Bron: RTL Nieuws. Beeld: ANP