Paul Verhoeven vertelt over angstige periode na operatie: “Het was kielekiele”

Het had niet veel gescheeld, of Paul Verhoeven (81) was er niet meer geweest. De regisseur onderging eind december een heupoperatie, maar belandde slechts een paar later opnieuw in het ziekenhuis met een geperforeerde dikke darm.

In een interview met Volkskrant Magazine vertelt hij openhartig over de zenuwslopende periode die volgde.

Slecht nieuws

Hoewel de heupoperatie in eerste instantie goed leek te zijn verlopen, ging het een paar dagen later flink mis. “Drie dagen later, ik was al thuis, werd ik toch zó ziek,” zo vertelt Paul. “Ik wist, dit klopt niet.” Zijn vrouw Martine vertrouwt het niet en belt het ziekenhuis. Paul moet opnieuw naar het ziekenhuis, waar hij een scan krijgt. Na afloop heeft de arts slecht nieuws. “Er zit een gat in je colon en we moeten ogenblikkelijk opereren,” zo vertelt hij Paul. “Waarschijnlijk had ik te zware pijnstillers gekregen, die een afsluiting van mijn dikke darm hebben veroorzaakt.”

“Kielekiele”

Paul bleek maar net op tijd te zijn geweest. ‘Wat was er gebeurd als ik een halve dag later was teruggekomen naar het ziekenhuis?’, vroeg ik aan de chirurg. Ze zei: ‘Dan was je dood geweest’.” De regisseur onderging een operatie van bijna 4 uur. “Het ergste was de tijd na de operatie. Na twee narcoses voel je je natuurlijk niet goed he. Ik besefte toen pas hoe kielekiele het allemaal was geweest.”

Hersteloperatie

Helaas voor Paul is hij nog niet van de ellende af. Over een paar weken staat er namelijk nog een hersteloperatie gepland. Gelukkig voelt hij zich inmiddels stukken beter en heeft hij zelfs al plannen voor het najaar. “Dat sombere gevoel zakt langzaam weg. De energie komt terug. Als de komende operatie normaal verloopt, ga ik in november terug naar Europa om Benedetta (historische dramafilm) af te maken.”

Bron: Volkskrant. Beeld: ANP