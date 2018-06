De Britse Paula Bishop (37) en haar man waren op de Canarische eilanden voor een mooie vakantie, maar die vakantie eindigde in een nachtmerrie. Paula overleed ’s nachts in haar hotelkamer nadat zij en haar man wat drankjes op hadden.

Ze had een alcoholvergiftiging opgelopen. Dat terwijl haar man vertelde dat ‘slechts’ enkele biertjes, twee wijntjes en drie of vier Irish coffees op hadden. Haar dood kwam dan ook als een totale verrassing voor haar man.

Normaal

In oktober vorig jaar vertrokken Paula en haar man naar de Canarische Eilanden voor een zonnige, relaxte vakantie. Ze arriveerden in het hotel, gingen gelijk naar de stad, waar ze wat cafés bezochten om wat te drinken. Volgens Paula’s man verliep de dag verder normaal. Paula deed nog even een dutje in de namiddag en at ’s avonds gewoon mee in het restaurant van het hotel. Het stel stuurde zelfs nog wat foto’s van hun vakantie door naar hun familie. Niets wees erop dat Paula die nacht niet zou overleven.

Paar drankjes

“Ze had enkele biertjes op, twee glazen wijn en drie of vier Irish coffees”, vertelt haar man. Dat viel volgens hem echt mee. Velen zouden toch niet meer heel stevig op hun benen staan na dit aantal drankjes, maar als we haar man mogen geloven, dronken ze regelmatig zoveel verschillende drankjes. Volgens hem gedroeg Paula zich ook heel normaal. Ze leek niet overdreven dronken een strompelde ook niet.