Paulien was bezig om spullen op te ruimen uit de flat van haar overleden schoonvader. Plotseling dwarrelden er briefjes van 100 en 50 euro over de vloer. Ze pakte haar handtas en stopte al het geld erin. “We hebben dit extraatje wel verdiend.”

Paulien: “Met mijn zwager en schoonzus was ik de flat van mijn overleden schoonvader aan het opruimen. Toen ik de versleten onderlegger van het bureau oppakte om het ding op te rollen en weg te gooien, kwam er allemaal briefgeld uit dwarrelen: honderdjes en briefjes van 50 euro. Ik schrok en bleef stokstijf staan. Voorzichtig keek ik om me heen, de anderen waren boven bezig en niemand had iets gezien. Snel pakte ik mijn handtas en met bonkend hart propte ik al het geld erin. Net toen ik de tas dichtritste, zwaaide de deur open. Ik voelde dat ik knalrood werd en loog tegen mijn schoonzus dat ik een opvlieger had.”

Extraatje

“Thuis telde ik het geld: het was ongeveer 7.000 euro. Mijn man was het met me eens toen ik voorstelde om niets tegen zijn familie te zeggen. Alle zorg voor zijn vader was de laatste tijd op onze schouders terechtgekomen, de andere 2 kinderen hadden het behoorlijk laten afweten toen hij begon te dementeren. Ik heb met liefde voor mijn schoonvader gezorgd, maar vind dat wij dit extraatje best verdiend hebben.”

Tekst: Krista Izelaar. Beeld: iStock