Paus verrast steward en stewardess met een bruiloft in het vliegtuig

Ware liefde moet bezegeld worden met een huwelijk, vindt Paus Franciscus. Of dat nu op aarde of in de lucht gebeurt. Hij twijfelde dan ook geen moment om een koppel te huwen in een vliegtuig.

Zo kreeg de vlucht voor steward Carlos (41) en stewardess Paola (39) een wel heel bijzondere draai.

Aardbeving

Carlos en Paola mochten als medewerkers van het vliegtuig met de paus op de foto. Paus Franciscus vroeg, toen hij in de gaten dat de 2 een koppel waren, of ze met elkaar getrouwd waren. Daarop vertelden ze dat ze voor de wet al wel met elkaar in het huwelijk waren getreden, maar dat een kerkelijke ceremonie er nooit van is gekomen. Hun kerk in Santiago was namelijk flink beschadigd na een aardbeving in 2010.

Ringen zegenen

De steward en stewardess vroegen de paus of hij zijn zegen wilde geven voor hun huwelijk. Toen deed paus Franciscus een bijzonder voorstel: hij bood de tortelduifjes aan om ze ter plekke in de echt met elkaar te verbinden en de huwelijksceremonie dunnetjes over te doen. “Hier?”, was naar verluidt hun verbaasde reactie. Ja, de paus was bloedserieus. En dus wierp een collega van Carlos en Paola zich op als getuige.

Vervolgens zegende de paus de ringen die het koppel al droeg en zorgde de kardinaal die ook met de paus meereisde voor de benodigde documenten – zodat het allemaal wel ‘voor het echie’ was. En zo geschiedde dat de steward en stewardess elkaar opnieuw het jawoord gaven, maar dit keer in het bijzijn van de paus, in de lucht. Het lijkt wel een film!

Ongelooflijk

“We kunnen nog steeds niet geloven dat de paus ons getrouwd heeft”, vertelt Carlos aan Chileense media. “Er heeft nog nooit een paus iemand getrouwd in een vliegtuig. We hopen dat ons verhaal andere stellen ook aanspoort om te trouwen. We hebben een Vaticaans document, het is allemaal geldig.”

Hun honeymoon was overigens van korte duur: eenmaal aan de grond vierden ze een klein feestje, om de volgende dag alweer op een andere vlucht aan de slag te gaan. Carlos en Paola zijn in de wolken, letterlijk en figuurlijk.

Bron: CBS News. Beeld: Facebook