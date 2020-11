Vaticaan in rep en roer: paus Franciscus liket foto van Braziliaans bikinimodel

Of het de paus zelf was die de foto van het Braziliaanse bikinimodel Natalia Garibotto leuk vond is niet zeker, maar het Vaticaan laat de kwestie wél even onderzoeken.

Op de foto zien we het 27-jarige bikinimodel in een sexy schoolpakje terwijl ze een aantal studieboeken uit een kluisje haalt. ‘Ik kan jullie nog wel wat leren’, schrijft ze erbij.

Paus op Instagram

De foto werd geliket door het Instagramaccount van de Paus dat wordt beheerd door meerdere mensen. Hij plaatst er zelf bijna nooit wat op, maar keurt de berichten van zijn team wel goed (of niet). Voor de likes hoeft hij geen toestemming te geven, is te lezen in The Guardian. “In heel zeldzame situaties heeft de paus gezegd dat hij een foto wilde plaatsen, naar aanleiding van een bepaalde ontwikkeling of noodtoestand. Dus hij zal hier niks mee te maken hebben”, legt een woordvoerder uit.