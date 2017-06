Willem-Alexander en Máxima schrijven geschiedenis met bezoek (van 15 minuten) aan de paus

Het was een bijzondere dag voor koningin Máxima, koning Willem-Alexander en hun kinderen. Ze mochten de paus ontmoeten.

En dat was zeker voor onze koningin bijzonder want de paus is net als dat zij is, Argentijns. Ze spreken dus dezelfde taal. Allebei zijn ze geboren in Buenos Aires. Hij is inmiddels 80 jaar, zij is 46 jaar.

Eerste keer

Met het staatsbezoek aan Vaticaanstad en paus Franciscus komende donderdag schrijft koning Willem-Alexander geschiedenis. Nooit eerder was er een Nederlands staatsbezoek aan Vaticaanstad.

Zwart of wit

Daarnaast was er een discussie over of Máxima in het zwart of in het wit gekleed ging. Katholieke koninginnen en katholieke echtgenotes van katholieke monarchen bezoeken de paus altijd in het wit. De echtgenotes van de koningen van Spanje en België en die van de groothertog van Luxemburg en de prins van Monaco kwamen langs in het wit. De koninginnen van bijvoorbeeld Groot-Brittannië, Zweden en Denemarken maken in het zwart hun opwachting – net als Máxima en haar dochters.

Bron: NOS. Beeld: ANP