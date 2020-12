Pedagogisch begeleider Lieke: “Kinderen én ouders raken zoek door lockdown scholen”

Met de ingang van de tweede lockdown sluiten de basisscholen hun deuren en zijn ouders opnieuw thuisjuf of -meester. Als pedagogisch begeleider op basisscholen in Amsterdam Zuid-Oost, maakt Lieke (31) zich zorgen om leerlingen uit achterstandswijken. “Ik snap dat de scholen gesloten worden, maar ik zou dat niet doen. Er zijn veel gezinnen die met vier, misschien wel vijf kinderen op 40 m² wonen en thuisonderwijs moeten krijgen.”

Dat is volgens Lieke niet haalbaar. Tegenover de groep kinderen die thuis ieder een eigen laptop heeft en alle ruimte om te spelen en leren, staat een grote groep kinderen die het met weinig ruimte en zonder eigen laptop, balkon of tuin moet stellen. “Ik maak me zorgen om de ouders die het niet helemaal kunnen bolwerken om onderwijs aan te bieden of om met hun kinderen te lezen.”

“Ik ben bang, en dit zag ik ook in de eerste lockdown, dat veel kinderen een scherm in hun hand gedrukt krijgen. Als ze terugkomen op school, hebben ze eigenlijk niets gedaan behalve filmpjes kijken. Van sommige kinderen weten we niet eens hoe ze de weken hebben doorgebracht. Ik vind het lastig voor de kinderen. Ondanks dat de scholen alles in werk stellen om kinderen laptops, internet en noem maar op te geven, blijft het lastig. Veel ouders zijn de taal niet machtig, dus ze kunnen niet altijd helpen.”

Schrijnende situaties

Lieke schrok van hoe heftig de situatie voor gezinnen in Amsterdam Zuid-Oost was tijdens de eerste lockdown. Op haar vorige werklocatie waren kinderen zelfs zoek. “Dat klinkt gek, maar bij hen werd thuis bijvoorbeeld niet opengedaan. Dan moet je maar hopen dat als de school opengaat, de kinderen weer komen. Er waren op die school een stuk of tien kinderen die van de radar verdwenen. Je weet niet waar ze zijn. Of ze nog in de stad zijn of dat ouders denken: dit is een gevaarlijke situatie, we gaan weg.”

De angst voor eenzelfde situatie in de tweede lockdown is groot. “Je weet dat sommige kinderen al een achterstand hebben”, vertelt Lieke. De voorscholen en basisscholen doen volgens haar goed werk om de achterstand niet groter te laten worden. “De kinderen die niet goed uit de eerste lockdown komen, laten ze naar school komen. Dat probeer je als school omdat je niet wil dat kinderen van de radar verdwijnen of zoveel achterstand oplopen dat het niet meer te behelpen is.”

Alle kinderen worden geraakt

Volgens Lieke worden alle kinderen geraakt door deze lockdown. Hoewel de meeste ouders onwijs hun best doen hun kinderen zo goed mogelijk te begeleiden, lukt dat niet altijd. “Er zijn veel gezinnen die met vier, misschien wel vijf kinderen op 40 m² wonen en thuisonderwijs moeten krijgen. Het werkt niet goed als je kinderen van groep 1 tot en met 8 tegelijkertijd moet onderwijzen. Al doen veel ouders er alles aan om het wel te laten lukken. Er zijn ook genoeg ouders die hoogopgeleid zijn en kinderen taal aanbieden in hun moedertaal. Dan loop je als kind wel een achterstand op, maar dat haal je snel in als je weer op school zit.”

Angst voor corona

Naast lesgeven, hoopt Lieke ook dat ouders zich niet te veel door angst laten leiden. “Dat ze kinderen bijvoorbeeld wel nog buiten laten spelen, zodat ze nog een beetje kind kunnen zijn en niet in een (klein) huis hoeven te blijven uit angst voor wat corona gaat doen.” Bovendien heeft Lieke ook een persoonlijke band met de ouders voor wie ze werkt. “Ik ben er voor de ouders en ik wilde graag van iedereen afscheid nemen voor de tweede lockdown. Maar ik heb ze niet meer gezien.”

Toename van huiselijk geweld

Door het coronavirus neemt huiselijk geweld wereldwijd toe. Lieke weet dat er gezinnen zijn die momenteel extra in de gaten worden gehouden. “Gelukkig zijn geen van mijn kinderen hierdoor geraakt. Omdat ik hier verder buiten word gehouden, weet ik niet in hoeverre er sprake is van huiselijk geweld of dat ze er alleen geen idee van hebben.”

Oproep aan de overheid over lockdown scholen

Lieke weet wel wat ze de overheid zou vragen als ze iets zou mogen veranderen aan de situatie. Ze zou alle scholen open houden. “Er is noodopvang voor kinderen van ouders die in de zorg werken. Maar ik vind dat scholen niet zelf maar moeten bedenken welke kinderen extra aandacht nodig hebben en dat thuis misschien niet krijgen. Ik vind dat élk kind welkom moet zijn als het een achterstand heeft.”

Lieke’s naam is in verband met privacy gefingeerd. Bij de redactie is de echte naam bekend.

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Beeld: iStock