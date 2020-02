Pedo-activist Nelson M. opgepakt na opmerkelijk interview over pedoseks

De politie heeft dinsdagochtend de 25-jarige pedo-activist Nelson M. in Lelystad opgepakt wegens het bezit van kinderporno.

De man kwam laatst in het nieuws, nadat hij in het programma Danny op straat had gezegd dat volgens hem een kind van 2 of 3 jaar in staat is zelf te bepalen of het zin heeft in sex.

Pedofielenvereniging Martijn

De arrestatie volgt naar aanleiding van een eerder onderzoek naar de voortzetting van de verboden pedofielenvereniging Martijn. Deze vereniging werd in 2014 verboden. In december startte het OM een onderzoek naar de voortzetting van de vereniging, nadat in juni aangifte werd gedaan van oud-bestuurders die de vereniging zouden voortzetten. Er zijn al eerder huiszoekingen gedaan, waarbij materiaal in beslag is genomen. Dit gebeurde in Hengelo, Arnhem en Haarlem. Ook bij M. in Lelystad werd materiaal gevonden, waarna genoeg redenen waren om hem aan te houden.

Opmerkelijk interview

Wel zegt de woordvoerder dat de aanhouding van M. los moet worden gezien van de commotie die rond hem ontstond na een interview in het tv-programma Danny op straat, waarin M. ook aangaf een politieke partij te willen oprichten om zo seks met kinderen legaal te maken. Deze uitzending zorgde voor veel ophef en woedende reacties. Verbijsterd, boos en vol ongeloof reageren ze op de uitspraken van de activist.

De man zit vast en wordt vrijdag voorgeleid.

Bron: NOS. Beeld: iStock