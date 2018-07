Pedro (8) kan voetbalplaatjes niet betalen, dus tekent hij ze na

De 8-jarige Pedro Henrique Blaco Arouca wilde net als zijn klasgenootjes panini-voetbalstickers verzamelen tijdens het WK. Helaas had de knul daar zelf niet genoeg geld voor en besloot, creatief als hij is, zelf de stickers te gaan tekenen.

De moeder van Pedro is caissière maar verdient te weinig geld voor luxeproducten zoals een stickeralbum. De vriendjes van Pedro waren druk aan het verzamelen en ruilen, maar de jongeman zelf stond met lege handen.

Kleuren

Met zijn papier en kleurpotloden ging Pedro zelf aan de slag en tekende zijn eigen Panini Album van 2018. Hij tekende in totaal 126 spelers na, omdat hij de overige spelers niet kende. Ook tekende hij ex-voetballer Pelé na, omdat hij een grote fan van hem is.

Compleet album

Het Italiaanse bedrijf Panini ontdekte het meesterwerkje van de kleine Pedro en was dusdanig ontroerd door zijn verhaal dat ze hem beloofden dat er een verrassing onderweg is. Grote kans dat hij binnenkort het complete stickeralbum in handen heeft.

Ya hicimos contacto con nuestros hermanos de @TorcidaPanini🇧🇷, quiénes se encuentran preparando una sorpresa para Pedro. En Panini, creamos siempre Historias de Colección, ¡Espera el desenlace! 🙌🏼 pic.twitter.com/hs8zgoaPTl — Panini Sport Mx (@PaniniSportMx) 23 juni 2018

Libelle 365x Geluk Scheurkalender 2018 14,95 Bekijk hier

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Bron: HLN.be. Beeld: iStock