Acteur Peer Mascini op 78-jarige leeftijd overleden

Acteur Peer Mascini is op 78-jarige leeftijd overleden. Dat bevestigt zijn manager aan Shownieuws.

De familie van de acteur wil vooralsnog verder geen mededelingen doen.

Advertentie

Diverse films

Peer Mascini speelde in diverse Nederlandse films en stond regelmatig op het podium in het theater. In 2016 won Peer Mascini een Gouden Kalf voor zijn rol in de film Blind Date. Ook zullen veel mensen met name zijn stem herkennen, want hij was vaak als (stem)acteur in reclames te zien.