'Penoza' is terug: dít is de trailer

De Zwarte Weduwe is niet dood… Op 28 november is Penoza terug. Niet met een serie op televisie, maar in de bioscoop met Penoza: The Final Chapter.

Monic Hendrickx keert in deze film terug in de rol van Carmen van Walraven. Carmen zit ondergedoken in Canada en leidt daar een anoniem leven. Ze houdt zich overal buiten, totdat er op een avond een collega lastiggevallen wordt en Carmen niet anders kan dan haar te hulp schieten. Uit zelfverdediging vermoordt ze de dader, wordt opgepakt en uitgeleverd aan Nederland. Terwijl haar kinderen in shock zijn dat hun moeder nog leeft, zijn er ook wat mensen die nog een rekening met Carmen hebben openstaan. Iedereen wordt weer meegesleurd in een emotionele rollercoaster waarbij de problemen zich in rap tempo opstapelen. Carmen zal nu definitief moeten afrekenen met haar verleden om haar familie te redden.

Bekijk hier de trailer:

