Pensioenfondsen hebben soms moeite om de mensen die nog recht hebben op pensioen te vinden. Vaak gaat het om mensen die naar het buitenland zijn vertrokken. Gelukkig is in sommige gevallen een telefoontje naar de Sociale Verzekeringbank (SVB) al voldoende.

Soort ereschuld

“Pensioenfondsen beschouwen die vergeten pensioenen als een soort ereschuld”, zegt Daniël in ’t Wel, pensioendeskundige bij pensioenuitvoerder MN. “Het is hun pensioen, waar ze zelf voor gespaard hebben.” De pensioenfondsen besteden daarom veel tijd en moeite aan het achterhalen van deze mensen.

Heb je in de jaren ’60 of ’70 pensioen opgebouwd en twijfel je of je hier gebruik van maakt? Dat kan kloppen: mensen die in deze periode pensioen opbouwden, zijn het lastigst op te sporen. In die tijd kregen we namelijk nog geen BSN-nummer. Wij zeggen: gauw checken.

