Kijkers 'Het perfecte plaatje' gieren om Kees Tol en 'zijn' naaktfoto

In ieder seizoen van Het perfecte plaatje worden de BN’ers uit hun comfortzone gehaald tijdens de jaarlijks terugkerende naaktshoot.

Dit keer moeten de kijkers thuis vooral erg hard lachen om Kees Tol.

Erotisch

In de tweede aflevering zorgt de bekende naaktshoot traditiegetrouw weer voor veel ongemak en hilariteit. De bekende Nederlanders krijgen allemaal een naaktmodel en een of meerdere etalagepoppen. Samen moeten ze op een erotische manier op de foto gezet worden in een bepaald thema. De ene fotograaf krijgt het thema ‘lust’, terwijl de andere aan de slag gaat met het thema ‘dominantie’.

Etalagepop

Het is een pittige opdracht. Aan het begin moeten de BN’ers nog een beetje giechelen, maar ze gaan al snel bloedserieus aan de slag. Toch moeten de kijkers erg lachen bij de beelden van Kees Tol. Hij heeft een vrouwelijke etalagepop en een grote, getinte man als naaktmodel gekregen. Hij mag niet klagen, zegt ‘ie zelf. Maar hij vindt het toch best lastig om zijn thema ‘extase’ duidelijk in de foto naar voren te brengen.

Extase

Hij vraagt zijn model om de vrouwelijk etalagepop te omarmen. Het model moet langzaam in ‘extase’ komen, zodat Kees Tol hét moment kan vastleggen. Aan het begin gaat het wat moeizaam, want echt in extase komt het model niet. “Hij was eerst een beetje aan het playbacken”, zegt Kees. “Ik zeg: ‘Nee. Het gaat beter als je echt schreeuwt.’ Dat hij z’n puddingbuks aan het legen is.”

Puddingbuks

Kijkers thuis komen niet meer bij van het lachen om het woord puddingbuks. “Met dank aan Kees Tol ga ik anders tegen pudding aankijken” en “Ik ga stuk”, klinkt het dan ook gelijk op Twitter. Kijkers vinden het geweldig om te zien hoe serieus Kees te werk gaat en zijn model ‘naar het hoogtepunt’ toe leidt.

Kees haalde uiteindelijk een 7 met zijn naaktfoto. Dankzij zijn fantastische score bij de eerste opdracht was hij aan het eind de winnaar van de aflevering. Vol trots deelt hij het resultaat op Instagram:

Met dank aan Kees Tol ga ik anders tegen pudding aankijken. #hetperfecteplaatje #keestol #puddingbuks — FLORIS (@GNijhof1) November 6, 2019

Tot 4× toe mijn reactie op het “stoere oer geluid” van het model van Kees #hetperfecteplaatje pic.twitter.com/Vmmk35ccW0 — Jeanszy (@jeanenalleman) November 6, 2019

Ik hou van Kees Tol 😂 #hetperfecteplaatje — 𝖩𝗎𝗌𝗍 𝗆𝖾 (@AllTheLove_C_) November 6, 2019

Leuk programma #hetperfecteplaatje Mooi om te zien hoe creatief sommige kandidaten zijn! — LittleIady78 (@LittleIady78) November 6, 2019

Ik ga stuk om dit programma!#hetperfecteplaatje — ℓαυяα 🧐 (@laurentia84) November 6, 2019

Nogmaals; vind deze modellen ZO stoer. Ga er maar aan staan: naakt op nationale tv in deze sociale media tijd. Allemaal prachtige modellen. #hetperfecteplaatje — Daan Hoogervorst (@Daanhoogervorst) November 6, 2019

Bron: Het perfecte plaatje, Twitter. Beeld: RTL