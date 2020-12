Kijkers van Het perfecte plaatje konden dinsdagavond zien hoe de overige vier kandidaten zich waagden aan een heuse horrorshoot.

Bij deze shoot moesten de kandidaten elkaar zo eng mogelijk op de foto zetten. Bibi Breijman en Stefano Keizers vormden samen een duo en dat leverde spannende plaatjes op. Vooral de foto die Bibi van Stefano maakte, bleef niet onbesproken.

Stefano als Sméagol

Bibi had geen beter model kunnen treffen, want Stefano bleek helemaal in zijn element toen zij hem omtoverde tot Sméagol uit Lord of the Rings. Hij kroop ontzettend goed in zijn rol, en dat jaagde zelfs Bibi de stuipen op het lijf: “Ik zou m’n kind niet aan je meegeven”, grapte de brunette.