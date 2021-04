Persconferentie 13 april: lockdown verlengd, mogelijk versoepelingen vanaf 28 april

Mark Rutte en Hugo de Jonge hebben tijdens de persconferentie van dinsdag 13 april laten weten dat er geen ruimte is voor versoepelingen. Op z’n vroegst zouden er versoepelingen kunnen ingaan vanaf 28 april.

“Gisteren kwam een bericht voorbij wat precies samenvat waar we staan. Een ziekenhuisbestuurder schreef de afgelopen weken in twee wereld te hebben geleefd, buiten en binnen het ziekenhuis. Buiten zag hij mensen die zich verheugden, maar binnen het ziekenhuis was iedereen bezig met de derde golf en het voorkomen van code zwart: het moment dat alle bedden vol liggen. Feit is dat de ziekenhuizen weer net zo vol liggen als tijdens de eerste golf en de planbare zorg bijna helemaal is afgeschaald en er elke dag nog mensen doodgaan aan COVID”, begint Rutte de persconferentie.

Advertentie

28 april

Even leek het erop dat onder andere de terrassen weer opengingen vanaf 21 april, maar de geplande versoepelingen worden een week opgeschoven. Als de cijfers het toelaten, is er eventueel vanaf 28 april wel ruimte voor versoepelingen.