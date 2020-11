Persconferentie 17 november: alle versoepelingen op een rijtje

In de persconferentie van 17 november gaven premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge de huidige stand van zaken rondom het coronavirus. Zo hebben ze ook een paar versoepelingen aangekondigd.

“De cijfers laten zien dat de maatregelen werken”, begint Rutte. De R zit duidelijk onder de 1. Maar vooralsnog schommelen de besmettingscijfers nog steeds rond de 4000 nieuwe positieve tests per dag. Het kabinet wil dit aantal graag terugbrengen naar zo’n 1200 nieuwe besmettingen per dag. Om het virus onder controle te krijgen, moet ook het aantal ziekenhuis- en ic-opnames verder worden teruggebracht.

Omdat het langzaamaan beter gaat, worden de extra aanscherpingen van twee weken geleden vanaf woensdagnacht geschrapt. De cijfers dalen dusdanig genoeg, dat het kabinet verlenging van de aangescherpte maatregelen niet nodig vond. Dat betekent dat we teruggaan naar de gedeeltelijke lockdown. We zetten de versoepelingen voor je op een rijtje:

Theaters en bioscopen weer open

Musea, bioscopen, theaters, pretparken, dierentuinen, zwembaden en bibliotheken mogen hun deuren weer openen. In sportscholen zijn groepslessen ook weer toegestaan. Voor dergelijke locaties gelden nog wel de beperkingen die ook de afgelopen maanden al van kracht waren, zoals een maximum aantal bezoekers en uiteraard de anderhalve meter afstand.

Op bezoek en op pad

De maximale groepsgrootte buiten gaat van twee naar vier personen. Verder mogen huishoudens (buiten het gezin om) in plaats van twee mensen, de komende tijd maximaal drie mensen per dag ontvangen. Kinderen tot en 12 jaar worden niet meegerekend. Dit is conform de eerste maatregelen van de gedeeltelijke lockdown.

Afschalingsplan

De huidige routekaart van het kabinet is natuurlijk bedoeld om in verschillende stappen zo snel mogelijk het aantal besmettingen omlaag te krijgen. Maar daarbij is niet gedacht aan de versoepelingen. Hier is een nieuw plan voor nodig en daarom hebben de ministers afgelopen zondag overlegd over een speciaal afschalingsplan. Dit plan wordt binnenkort, waarschijnlijk tijdens een nieuwe persconferentie, gepresenteerd.

Mondkapjesplicht

Het dringende advies om mondkapjes te dragen in publieke binnenruimten, verandert op 1 december in een mondkapjesplicht. Die wordt juridisch ondersteund door de kersverse coronawet. Het dragen van een mondkapje is vanaf dan verplicht in onder meer winkels, supermarkten en musea.

Testen zonder klachten

Vanaf 1 december kun je een coronatest laten doen als je misschien besmet bent geraakt. Hiervoor hoef je geen klachten te hebben. De thuisquarantaine wordt dan ook verkort van tien naar vijf dagen. Als je een melding krijgt via GGD of de coronamelderapp dat je in contact bent geweest met iemand met corona, kun je je vijf dagen na die melding laten testen bij de GGD. Ook als je geen klachten hebt. Als de uitslag van de test negatief is, mag je je thuisquarantaine beëindigen.

Kerst

Sinterklaas zullen we dus volgens de maatregelen van de gedeeltelijke lockdown moeten vieren. “Verdeel het feest anders over een paar dagen”, adviseert premier Rutte. Over kerst hebben Rutte en Hugo de Jonge niet veel gezegd. Het kabinet heeft het gevoel dat ze in de zomer te snel zijn geweest met de versoepeling van de maatregelen, dus daar proberen ze nu voor te waken. Waarschijnlijk moet kerst in kleine kring gevierd worden, maar daarover horen we binnenkort meer. De Jonge hoopt dat ze halverwege december met voorzichtige versoepelingen kunnen komen. “Maar we moeten oppassen dat we onszelf met kerst geen derde golf cadeau doen”, aldus de minister. Begin december zal er een besluit worden genomen over de geldende coronamaatregelen tijdens kerst.

Er gaan wel geruchten rond dat tijdens de kerstdagen de restaurants misschien weer open mogen. Cafés blijven wel dicht, die kunnen waarschijnlijk pas als laatste hun deuren weer openen.

Bron: Rijksoverheid.