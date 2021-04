Persconferentie 20 april: terrassen gaan gedeeltelijk open en avondklok wordt afgeschaft

Vanaf woensdag gaat Nederland het Janssen-vaccin weer inzetten. Dit nieuws maakte demissionair minister Hugo de Jonge dinsdagavond bekend tijdens de persconferentie. De eerste prikken worden gezet bij ggz-instellingen en in ziekenhuizen.

Dinsdag werd al bekend dat Johnson & Johnson, het Amerikaanse moederbedrijf van de Nederlandse farmaceut Janssen die het Janssen-vaccin heeft ontwikkeld, de levering hervat van coronavaccins aan de Europese unie.

De Europese toezichthouder EMA oordeelde dat het vaccin eenzelfde ernstige, maar zeer zeldzame bijwerking heeft als het AstraZeneca-vaccin. Het gaat om een ernstige vorm van trombose en een vermindering van het aantal bloedplaatjes. In de Verenigde Staten waren na zeven miljoen gezette prikken acht gevallen bekend. De eerste klachten ontstonden binnen drie weken na de vaccinatie.

Vrouwen

Bij alle acht gevallen ging het om personen jonger dan zestig jaar en de meerderheid was vrouw. Het EMA kon niet vaststellen of vrouwen ook echt meer risico op deze bijwerking lopen. De meldingen kwamen erg overeen met de mogelijke bijwerkingen die optraden bij het AstraZeneca-vaccin hadden. Twee weken geleden had het EMA op een totaal van 34 miljoen prikken met AstraZeneca 169 meldingen van hersentrombose en 53 meldingen van buikadertrombose geregistreerd. Momenteel wordt er in Nederland alleen nog met AstraZeneca gevaccineerd bij mensen die zijn geboren in 1960 of eerder.

Vaccinatieprogramma op koers

Hugo de Jonge heeft laten weten dat we weer verder gaan met het vaccineren van het Janssen-vaccin: “Onderaan de streep is Janssen een werkend vaccin, een veilig vaccin. De voordelen wegen op tegen de risico’s. Kortom, prikken.” Hij zegt dat door het hervatten van het prikken met het Janssen-vaccin het vaccinatieprogramma op koers blijft.

Andere getallen

Ook legt De Jonge uit waarom we voor Janssen niet dezelfde regels als AstraZeneca hanteren: “De getallen bij Janssen zijn wezenlijk anders. We beschikken niet over gegevens om te kunnen zeggen: voor vrouwen, ouderen, of juist jongeren zou dit een gevaar kunnen opleveren. Het gaat om zo’n beperkt aantal gevallen, namelijk 8 uit de VS op basis van zeven miljoen prikken. We kunnen daar dus niet veel uit afleiden.”

Levering opgeschort

Eerder deze maand werd bekend dat farmaceut Johnson & Johnson de leveringen naar Europa had opgeschort. Ook riep het bedrijf om de al geleverde vaccins niet in te zetten. Nederland heeft maar liefst 11,3 miljoen doses besteld en er is maar één prik nodig in tegenstelling tot de andere vaccins.

Dokter Rutger legt uit: wat is bloedstolling eigenlijk?

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Bron: NU, AD. Beeld: Shutterstock