Het aantal mensen dat je per dag thuis mag ontvangen, gaat naar maximaal één persoon. De maatregel gaat per direct in, maakte Rutte woensdagmiddag in de persconferentie bekend. De avondklok gaat waarschijnlijk aanstaande zaterdag of zondag in.

‘Coronamoe’

Nieuwe maatregelen, net nu iedereen ‘coronamoe’ is. “Ik óók”, begint Rutte de persconferentie woensdagmiddag. “Zoveel beperkingen gaan onder je huid zitten.” Rutte voegt eraan toe dat het belangrijk is om niet alleen te kijken naar de beperkingen, maar ook naar de mogelijkheden voor de toekomst. “Als we nu verstandige stappen zetten, krijgen we weer ruimte om dingen mogelijk te maken.”

Extra maatregelen

Volgens het kabinet en het Outbreak Management Team (OMT) zijn aanvullende maatregelen nodig om het coronavirus in te dammen. Zij maken zich vooral zorgen om de zeer besmettelijke Britse variant van het coronavirus. Hoewel het aantal besmettingen daalt, is de kans aanwezig dat de Britse variant de overhand krijgt. Uit angst voor een derde golf, zijn er extra maatregelen ingevoerd.

Avondklok

Rutte geeft aan dat ook hij een avondklok een ‘heftige maatregel’ vindt. “Niemand wil een avondklok, niemand staat erbij te juichen. Ik niet, Hugo de Jonge niet, het hele kabinet niet.” Toch geeft hij aan dat het idee van een avondklok nog altijd een mogelijkheid is. Sterker nog, het idee zal doorgevoerd worden als er parlementaire steun komt.

Het besluit is dus nog niet definitief, maar wel zeer waarschijnlijk. Als de avondklok uiteindelijk ingaat, zal dit betekenen dat niemand tussen 20:30 en 4:30 uur op straat mag zijn, mits noodzakelijk. “We denken dat de avondklok een effectief middel is om groepsvorming bij jongeren en thuisbezoek tegen te gaan”, zegt Rutte hierover.

Wie toch op straat is, moet een verklaring bij zich dragen met de reden. Het uitlaten van de (aangelijnde) hond of noodzakelijk werk zijn geldige redenen. Denk hierbij aan werk in de zorg of politiewerk. Wie zich voor werk op straat bevindt, heeft een aparte verklaring van zijn werkgever nodig. Ook wordt er een uitzondering gemaakt voor mantelzorgers.

De avondklok zal betekenen dat winkels eerder dichtmoeten. Rutte adviseert dan ook om voortaan in de ochtenden boodschappen te doen.

Eén bezoeker

Ook het aantal bezoekers dat mensen mogen ontvangen, gaat per direct omlaag. Waar eerst 2 mensen uit een ander huishouden langs mochten komen, heeft het kabinet besloten dat dit er nu nog maar één mag zijn. Ook bij deze maatregel wordt een uitzondering gemaakt voor mantelzorgers.

Reisadvies

Het kabinet heeft ook het reisadvies aangepast. Vanaf 23 januari moeten reizigers vanuit landen met een hoog risico een sneltest doen als zij naar Nederland reizen. Zij hadden eerder al een negatieve PCR-test nodig om Nederland weer binnen te komen. De sneltest wordt daar nu aan toegevoegd. Ook komt er een quarantaineplicht van 10 dagen voor deze reizigers. Eerder was dat een dringend advies.

Dit moet streng worden gecontroleerd. Maar totdat controle goed geregeld is, komt er een vliegverbod vanuit het Verenigd Koninkrijk, Zuid-Afrika en een paar Zuid-Amerikaanse landen.

Persconferentie 12 januari

Bij de persconferentie van 12 januari werd al besloten dat de huidige lockdown langer zal duren. Deze zou op 19 januari aflopen. Maar omdat de besmettingscijfers niet snel genoeg daalden en de Britse coronavariant de kop opstak, is besloten om tot ten minste 9 februari in lockdown te gaan.

Bron: NOS. Beeld: Getty Images