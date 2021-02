Persconferentie 23 februari: langere avondklok en kappers en scholen (deels) open

Op 17 maart mogen we weer stemmen. Om in de sfeer te komen, krijgen we de komende tijd een beeld van de mens áchter de politicus. Deze keer: Liane den Haan (50PLUS).

We kennen Natalia Liane den Haan (53) allemaal als politicus, maar wie is ze als mens? Hoe was haar jeugd, wie zijn haar dierbaren? Libelle zocht het voor je uit.

5 feitjes over Liane den Haan:

Kinderen: Lotte (20), Laurens (19) en Lara (17)

Opleiding: Verpleegkunde en avondstudie bedrijfskunde

Eerste baan: Coördinator catering en partyservice

Woont met: twee jongste kinderen en moeder

Favoriete band: “Tarkan. Ik ben gek op Turkije, ik kom er graag”

Fotoalbum

Liane is op 18-jarige leeftijd haar vader verloren, die volgens haar een rustige man was die genoot van zijn familie. “Na zijn dood heb ik een jaar bij mijn moeder in bed geslapen omdat ik bang was dat er ook iets met haar ging gebeuren.” Deze foto met haar vader is dan ook erg dierbaar voor de lijsttrekker.

Ook haar moeder heeft een foto ingestuurd voor het fotoalbum. Je ziet Liane hier als klein meisje dat staat te helpen in de keuken. “Dit was en bén jij, altijd helpen”, zegt haar moeder over deze foto.

De dood van haar vader was een drijfveer voor Liane om een opleiding te doen waarbij ze mensen kon helpen. Ze wilde eigenlijk naar de Hogere Hotelschool, maar koos voor verpleegkunde. Weetje: ze heeft uiteindelijk nooit als verpleegkundige gewerkt.

Niet alleen Liane als hummeltje hoort in haar fotoalbum te staan, ook háár hummeltjes komen erin voor. “Dit vind ik zo’n grappige foto, die doet me aan mezelf denken. Mijn kinderen staan op een soort podiumpje op te treden. Ik deed dat vroeger met mijn nichtjes ook altijd.”

De politicus woont samen met haar moeder én haar jongste kinderen in een heel groot huis. Ze spreekt vol lof over haar moeder: “Mijn moeder is een sterke vrouw die er altijd is voor mij. Ze werkt nog steeds vier dagen in de week. Ze moppert nooit en is altijd positief.” In het huis hebben moeder en dochter allebei een eigen appartement, dus écht samenwonen is het niet. Het voordeel is wel dat Liane zo voor haar moeder kan zorgen als ze hulpbehoevend wordt, dan hoeft ze niet naar een verpleeghuis.

Er is nog een inwoner van het huis van Liane, maar dat is een blaffende viervoeter. Haar hond is haar beste maatje, hij voelt het altijd aan als er iets is en geeft Liane veel rust.

Afgestudeerd verpleegkundige die jaren later de lijsttrekker van politieke partij 50PLUS is. Had Liane dit altijd voor ogen? “In eerste instantie leek 50PLUS me niet een club waar ik bij wilde horen. Het is erg gericht op de huidige ouderen en ik wil juist verbinding met de nieuwe generatie.” Het ‘pensioenpartij’ imago klopt niet, vindt ze. Het is veel meer dan dat. Op deze foto zie je Liane met haar hoofd belangenbehartiging Artie, vorige woordvoerder Renée en huidige woordvoerder Bernadet.

Als ze niet aan het werk is, brengt ze graag tijd door met haar vriendinnen en haar kinderen. Zo heeft haar zoon haar zover gekregen om een motorrijbewijs te halen. Als ze geslaagd is (haar zoon is dat al), wil ze met hem gaan toeren door Noorwegen of Finland. “Weet je dat het heel ontspannend is, motorrijden? Je denkt alleen maar aan de motor, er is geen tijd om te piekeren.”

Als de terrassen weer open mogen en concertzalen volledig mogen uitverkopen, dan is er een kans dat je Liane samen met haar vriendinnen bij De Toppers tegenkomt. Één van haar vriendinnen vindt de mannen namelijk helemaal geweldig. “Die zorgt ervoor dat we ieder jaar in thema gaan. Stiekem vinden wij dat natuurlijk allemaal heel leuk.”

2016 was een heftig jaar voor de politicus. Ze kreeg een nierbekkenontsteking met een bloedvergiftiging. “Mijn jongste dochter was heel bang dat ik dood zou gaan. Toen ik beter was, wilde zij iets van ons samen: een tattoo.” Liane stemde toe, moeder en dochter hebben gekozen voor een mooi ontwerp op hun pols.

Toen Liane 47 werd, ze was toen even oud als haar vader ooit mocht worden, begon ze met hardlopen. “Ik eet gezond en drink en rook niet, maar vond dat ik toch maar eens moest bewegen terwijl ik eigenlijk niet echt van sport houd. Dit is de finish van mijn eerste loop. Ik lach hier wel, maar ik was echt helemaal op.”

Partij Kiezen met Libelle… Columniste Ebru Umar legde de politicus de vragen voor. Wordt het ja? Of wordt het nee? De pingpongbatjes geven het antwoord.

