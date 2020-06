Persconferentie 3 juni: waar mag je deze zomer allemaal op vakantie?

De zomerperiode is in aantocht en na maandenlang binnen zitten willen mensen eropuit. Maar waar mogen we allemaal heen?

Tijdens de persconferentie maakten premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport bekend hoe de zomervakantie er voor de Nederlanders in de coronacrisis uit komt te zien.

Wijs op reis

Zo heeft de overheid besloten dat we vanaf 15 juni weer op vakantie mogen. “Maar dit betekent niet dat iedereen zomaar door heel Europa kan reizen”, waarschuwt Rutte tijdens de persconferentie. Verder adviseert hij iedereen om, als je niet gebonden bent aan schoolvakanties, buiten het hoogseizoen te reizen. En als je op reis gaat, is het belangrijk dat je je goed voorbereid en dus ‘wijs op reis’ gaat.

Op vakantie in eigen land

Het is prima om in op vakantie gaan in eigen land. Maar het advies is om de fiets of auto te pakken en niet met het openbaar vervoer te gaan. Bovendien is het belangrijk om je gewoon aan alle basisregels te houden. Dus bij milde klachten, blijf je thuis en laat je je testen. Je houdt 1,5 meter afstand, blijf weg van drukke plekken en wast regelmatig je handen.

Reizen binnen Europa

Rutte verwacht dat vanaf 15 juni voor 12 Europese landen een geel reisadvies geldt. Het reisadvies voor deze landen is nu oranje, dit betekent dat alle reizen die niet noodzakelijk zijn worden afgeraden. Dat reisadvies wordt geel, dit betekent dat je mag reizen, maar zelf moet letten op veiligheidsrisico’s. Rutte heeft het dan over populaire vakantiebestemmingen zoals België, Italië, Duitsland en Kroatië. Hij hoopt dat daar een maand later ook landen als Frankrijk, Spanje, Oostenrijk en Zwitserland aan toegevoegd kunnen worden. Deze landen moeten nog een formeel besluit nemen of Nederlandse toeristen welkom zijn deze zomer.

Het streven is ook om per 15 juni ook het reizen naar het Caribische deel van het Koninkrijk (Bonaire, Sint Eustatius, Saba, Curaçao, Aruba en St. Maarten) weer mogelijk te maken.

3 Europese landen houden in ieder geval een oranje reisadvies, wat betekent dat niet-noodzakelijke reizen worden afgeraden:

Zweden (de gezondheidsrisico’s daar groter worden ingeschat)

Het Verenigd Koninkrijk (de gezondheidsrisico’s daar groter worden ingeschat)

Denemarken (omdat Nederlandse toeristen daar nog niet welkom zijn)

Op reis buiten Europa

Reizen buiten Europa wordt door de overheid afgeraden om de risico’s op een nieuwe uitbraak te beperken. De reisadviezen voor landen buiten Europa blijven daarom voorlopig oranje. Dit betekent dat je er alleen heen mag als je echt niet anders kan. En als je terugkomt, is het dringend advies om meteen thuis 2 weken in quarantaine te gaan.

Toeristen in Nederland

Buitenlandse toeristen uit landen met vergelijkbare of lagere gezondheidsrisico’s dan in Nederland mogen komende zomer naar Nederland komen. Zij moeten zich wel houden aan alle Nederlandse maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus. Samen met Europa worden de grenzen gesloten voor mensen van buiten Europa die geen essentiële reis maken.

Goed voorbereiden

Kortom: ga je komende zomer op vakantie? Bereid je heel goed voor, hou je aan alle regels en blijf jezelf op de hoogte houden. Kijk dus regelmatig op Nederlandwereldwijd.nl voor het laatste reisadvies. En kijk ook op Rijksoverheid.nl voor antwoorden op veelgestelde vragen.

Toch op vakantie in eigen land? 3 dingen om rekening mee te houden:

