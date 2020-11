Op dinsdag 3 november om 19:00 uur vond er een persconferentie over de aanscherping van de coronamaatregelen plaats.

Minister-president Mark Rutte en minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport kondigden in deze persconferentie de volgende nieuwe maatregelen aan:

Aangescherpte maatregelen

Het kabinet geeft een negatief reisadvies af voor vakantiereizen naar het buitenland in de kerstvakantie, maar ook voor de eerste helft van januari. Bij de eerste coronagolf waren er veel besmettingen terug te voeren op wintersportvakanties en dat wil het kabinet met deze maatregel voorkomen. Dit reisadvies geldt ook voor landen met een gele kleurcode. Alleen het Caribisch gebied is uitgezonderd, daar geldt alleen een negatief reisadvies als de kleurcode op oranje staat.

Vanaf donderdag 5 november gaan alle publieke doorstroomlocaties, zowel binnen als buiten, twee weken dicht. Denk aan musea, bibliotheken, buurthuizen, dierentuinen en pretparken. Maar ook theaters, bioscopen, sexclubs en zwembaden sluiten hun deuren.

Sportscholen mogen open blijven, maar er mag niet gesport worden in groepsverband.

Het maximaal aantal mensen dat op straat mag samenscholen wordt teruggebracht van 4 naar 2 personen uit verschillende huishoudens. Deze maatregel gaat vanaf woensdag 4 november 22:00 uur in.

Vanaf woensdag 4 november 22:00 uur wordt het aantal gasten dat je thuis mag ontvangen terug gebracht van 3 naar 2 personen per dag. Kinderen onder de 12 jaar zijn uitgezonderd.

Lees op de website van de Rijksoverheid alle maatregelen die momenteel gelden.

Het vervolg

De horeca blijft voorlopig dicht. Het kabinet heeft nog geen besluit genomen over wanneer dit weer open kan. Bovenstaande maatregelen gaan voor twee weken in (tot woensdag 18 november), daarna gaan we automatisch terug naar de ‘gedeeltelijke lockdown’, oftewel de maatregelen die voor 14 oktober zijn genomen. Het kabinet blijft ten allen tijde een vinger aan de pols houden. Minister-president Mark Rutte liet weten dat wordt overwogen om een avondklok in te stellen bij regio’s met veel besmettingen. Ook wordt het sluiten van middelbare scholen overwogen.

Blijf zoveel mogelijk thuis

Tijdens deze persconferentie werd extra benadrukt dat het advies om zoveel mogelijk thuis te blijven van kracht is. Zo werd bijvoorbeeld genoemd dat het niet de bedoeling is dat men gezellig samen gaat winkelen. Dit doe je echt alleen als het nodig is en in je eentje. Ook naar de supermarkt ga je alleen. “Vraag je ten allen tijde af: moet ik echt naar buiten of kan het ook anders?”, aldus Rutte.

De zorg geeft antwoord: heeft Nederland corona onderschat?

