Persconferentie dinsdag 23 maart: lockdown verlengd tot 20 april

Mark Rutte en minister Hugo de Jonge hebben dinsdagavond tijdens de persconferentie laten weten dat er geen ruimte is voor versoepelingen. De enige versoepeling is de avondklok die is verschoven van 21:00 uur naar 22:00 uur.

“Je hoort vaak: de mooiste tijd van het leven is altijd nu. En dat is vaak waar, maar op dit moment ben ik toch geneigd te zeggen dat de mooiere tijden nog even voor ons liggen”, begint Rutte de persconferentie. “De mooiere tijden breken aan als straks mensen met een kwetsbare gezondheid en zestigplussers zijn gevaccineerd. Dat is een tijd waarin weer meer kan.”

Avondklok

Tijdens de persconferentie van maandag 8 maart werd er gesproken over eventuele versoepelingen rond Pasen, maar door het stijgende aantal besmettingen zullen die versoepelingen niet doorgaan. Wel gaat de avondklok vanaf woensdag 31 maart de avondklok naar 22:00. De eindtijd blijft hetzelfde: die geldt tot 04.30 uur. De burgemeesters vroegen om het aanpassen van deze maatregel omdat het door de zomertijd die zondag ingaat ’s avonds langer licht is.

Verlenging tot 20 april

De demissionair president en de Jonge leggen uit dat we in een derde golf zitten.Er liggen meer patiënten in ziekenhuizen en de R-waarde ligt momenteel boven de 1. De huidige regels worden daarom verlengd tot 20 april. Dinsdag 13 april is er weer een nieuwe persconferentie. Wel zegt Rutte: “Als bijvoorbeeld over een week blijkt dat de cijfers toch weer meevallen, dan zullen we niet aarzelen onze voornemens van heropening terrassen en hoger onderwijs naar voren te halen.”

Reizen

Verder werd het reisadvies besproken. Het negatieve reisadvies wordt verlengd tot zaterdag 15 mei. Rutte roept daarom op: “Blijf deze meivakantie in Nederland en ga niet op reis in het buitenland.” Over de zomervakantie kan hij niks zeggen, maar hij heeft goede hoop dat er dan meer kan.

Zelftesten

Tot slot werd er ook nog iets gezegd over de testen: “De zelftestpilots worden uitgebreid en in april gaan we over op zelftesten”,vertelt De Jonge. Hogere onderwijsinstellingen moeten vanaf 26 april een dag per week fysiek onderwijs kunnen geven met deze vorm van zelftesten. Het ministerie kijkt ook naar de inzet van zelftesten in het bedrijfsleven. Vanaf mei wil De Jonge toegangstesten, waarmee werd getest bij onder meer de Fieldlab-festivals, invoeren.

