Dinsdag waarschijnlijk (nog) geen strengere coronamaatregelen

Aanstaande dinsdag, 27 oktober, is het 2 weken geleden dat de coronamaatregelen werden aangescherpt. Veel mensen verwachten daarom dat er nieuwe, strengere maatregelen zullen worden aangekondigd. Toch is dat waarschijnlijk nog niet het geval.

De afgelopen dagen gingen geruchten dat er een echte, strenge lockdown zou komen. Dat was namelijk wat het Red Team, de tegenhanger van het Outbreak Management Team, had geadviseerd aan het kabinet. Ook viroloog Ab Osterhaus sprak over een volledige lockdown. Toch lijkt het er nu op, dat we het nog even met de huidige maatregelen gaan doen.

Catshuisoverleg

Zondagmiddag overlegden een deel van het kabinet en adviseurs, waaronder het RIVM, in het Catshuis. 2 uur lang werd gesproken over de coronacrisis en de mogelijke scenario’s. Wat daar precies werd besproken, zullen premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge dinsdagavond aan de pers vertellen.