Persconferentie maandag 28 september: alle maatregelen samengevat

Femke (40) is freelance journalist. Ze woont met Oscar en zoon Nathan (7) in Amsterdam. Iedere week schrijft ze in Libelle wat haar bezighoudt. Deze week is ze mentaal 24, maar voelt ze zich lichamelijk toch echt een veertiger.

Voor degenen die mijn column regelmatig lezen: ik ga nu iets verkondigen wat ik al eens heb gezegd, maar ik wil het nog eens herhalen. Als kind fantaseer je over wat je later gaat worden, met wie je trouwt, hoe je je kind gaat noemen… Behalve als je dat niet deed, maar ik heb het even over de niet zo originele mensen, zoals ikzel