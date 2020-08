Premier Mark Rutte: “Het virus is bezig aan een gevaarlijke opmars”

De afgelopen periode is het aantal coronabesmettingen aanzienlijk gestegen. Donderdagavond hielden premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge daarom een persconferentie op het ministerie van Justitie en Veiligheid, om het volk bij te praten over de huidige stand van zaken.

De laatste persconferentie was op woensdag 24 juni.

“We hoopten op een zorgeloze zomer, maar zo’n zomer is het niet aan het worden”, begon Mark Rutte de persconferentie donderdagavond. “Het virus is bezig aan een gevaarlijke opmars, de cijfers liegen er niet om. We dreigen de winst te verspelen die we de afgelopen maanden hebben geboekt. Onze boodschap is simpel: een tweede lockdown hoeft er niet te komen, maar dat gaat niet vanzelf.”

Basisregels

De premier vervolgde: “We hebben het virus onder controle gehouden door ons aan een aantel maatregels te houden. Maar steeds meer mensen doen dat niet meer, en dat zien we terug in de nieuwe uitbraken. De basisregels blijven: anderhalve meter afstand houden en thuisblijven bij klachten. En we laten ons testen, wassen onze handen en we werken zoveel mogelijk thuis. We vermijden drukte. Het is belangrijk te beseffen is dat een groot deel van de besmettingen thuis gebeurt.”

Nieuwe maatregelen

Om verdere verspreiding van het virus te proberen te minderen, zijn er nieuwe maatregelen getroffen: de introductieweken van studenten moeten zoveel mogelijk online worden gevierd. Voor algemene studentenvereniging geldt dat de activiteiten niet fysiek mogen plaatsvinden. Ook wordt er getest met een teststraat op luchthaven Schiphol. Hier moeten mensen die terugkomen uit landen die nu code oranje hebben, verplicht een test ondergaan en daarna twee weken thuisblijven.

Horeca

En de versoepelingen in de horeca worden teruggedraaid. Vanaf nu wordt het verplicht om je gegevens te registreren bij een horecabezoek en gaan bedrijven bij besmettingen maximaal twee weken dicht. Ook musea en pretparken gaan maximaal veertien dagen dicht als er meerdere besmettingen hebben plaatsgevonden.”Het kritieke punt is nog niet bereikt”, benadrukte de premier. “Maar de basis is dat deze maatregelen getroffen moesten worden, om dit kritieke punt ook in de toekomst niet te bereiken.”

Bron: NOS. Beeld: Brunopress