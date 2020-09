Persconferentie vrijdag 18 september: bezorgde premier Rutte doet een dringende oproep

Op vrijdag 18 september om 19:00 uur vond er een persconferentie over de ontwikkelingen rondom het coronavirus en de nieuwe coronamaatregelen plaats.

Al een paar dagen achter elkaar stijgt het aantal positieve tests flink. Volgens premier Mark Rutte moet het tij gekeerd worden. Daarom maakten Mark Rutte en minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) vrijdagavond nieuwe coronamaatregelen bekend tijdens de persconferentie en doet hij een dringende oproep om de basisregels op te blijven volgen.

Ontwikkelingen

Het coronavirus is bezig met een comeback, zegt Rutte op de persconferentie van 18 september. De infectiecijfers zijn “ronduit zorgwekkend” in ons land – met name in de randstad – en de premier waarschuwt opnieuw voor een overbelasting in de zorg. Binnen drie weken gaat Nederland naar 10.000 besmettingen per dag met huidige besmettingsgraad, stelt hij. Minister Hugo de Jonge heeft het daarom over een tweede golf: “Als we naar de cijfers kijken dan is de tweede golf aan de hand, gelukkig nóg niet als we naar de ziekenhuisopnames kijken.”

Dringende oproep

Rutte doet een dringende oproep aan iedereen, jong en oud, om de basisregels op te volgen. “Het gevoel van noodzaak moet terug”, reageert hij op het feit dat ‘corona een ver-van-mijn-bed-show is geworden’. “Blijf thuis bij klachten en laat je testen. Ontvang niet meer dan zes gasten thuis. En vooral belangrijk: werk zoveel mogelijk thuis. Vermijd drukte en was je handen. We kunnen dit: dat hebben we al eens bewezen“, sluit de premier af.

Nieuwe coronamaatregelen