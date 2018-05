Dít personage krijgt vanavond een dodelijk ongeluk in 'GTST'

In ‘GTST’ lijkt alles perfect te verlopen rondom de bruiloft van Amir en Farah. Maar vergeten we de naam van deze serie niet?

Goede tijden, slechte tijden. Dus wanneer iets opvallend vredig verloopt, ligt ellende vást op de loer. Zo ook vanavond. (Spoiler alert!)

Gevlucht uit Afghanistan

In de GTST-aflevering van vanavond geven Amir en Farah elkaar eindelijk het jawoord. Eindelijk, want het was nogal een innerlijke strijd voor de uit Afghanistan gevluchte Amir die eigenlijk was gevallen voor Sjors, maar plotseling zijn lang verloren Afghaanse liefde voor de deur kreeg te staan. Gelukkig is Sjors er oké mee en is ze oprecht blij voor het koppel. Maar het geluk blijkt kortstondig.

Arme Farah…

Farah krijgt vanavond namelijk een dodelijk ongeluk. Wil je níet weten wat er met haar gebeurt? Stop dan nu met lezen. (Tekst gaat verder onder de foto.)

Gevaarlijke selfie

Oké, je bent natuurlijk hartstikke nieuwsgierig. Komt ‘ie dan: na de huwelijksceremonie klimt Farah op het balkonnetje in de kerk waar ze met Amir is getrouwd. Ze wil namelijk een selfie maken, met alle bruiloftsgasten op de achtergrond. Maar dan struikelt ze en valt ze achterover, op de kerkvloer.

Coma

Ze wordt in het ziekenhuis opgenomen, maar wordt nog niet meteen ter dood verklaard. Nee, ze ligt nog een poosje in een coma, ondergaat een urenlange operatie en wordt vervolgens hersendood verklaard. Aan Amir de hartverscheurende taak om de knoop door te hakken: wanneer laat hij de stekker eruit trekken?

Bitterzoet nieuws voor Sjors

Actrice Zahra Lfil, die Farah speelt, heeft hiermee wel een heel korte verhaallijn van zo’n twee maanden gehad in de soap. De heftige gebeurtenis heeft natuurlijk ook invloed op Sjors (Melissa Drost), die in korte tijd een vriendschap heeft opgebouwd met Farah. Want wat betekent dit voor haar en Amir samen? Het enige wat hen al die tijd in de weg stond, was Farah. En heel cru gezegd, is dat probleem nu dus verholpen. Zullen ze hun liefde na verloop van tijd weer een kans geven, of is dat boek echt dicht?

Interview met Alkan

Wellicht laat Alkan Çöklü er iets over los in Libelle’s exclusieve interview met de acteur, dat later vandaag verschijnt. Hou Libelle.nl én Libelle op Facebook hiervoor goed in de gaten!

